Zelenski rechaza dialogar con Putin en Moscú y denuncia que Ucrania sigue bajo fuego ruso

El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a expresar su voluntad de reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir un eventual alto al fuego, pero insistió en que el encuentro debería celebrarse en Moscú.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov aseguró que la invitación a Zelenski busca “hablar, no capitular”, dejando entrever que Rusia considera posible el diálogo, aunque no en términos impuestos por Kiev, recoge Euronews.

Sin embargo, Zelenski rechazó nuevamente la propuesta, calificando de “poco realista” la elección de Moscú como sede.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC News, el presidente ucraniano aseguró que no puede viajar “a la capital de este terrorista” mientras Ucrania “está bajo ataques con misiles y bajo fuego todos los días”. Zelenski contraofertó con una invitación inédita: que Putin viaje a Kiev para sostener una reunión cara a cara.

La presión para que ambos líderes se encuentren creció tras la cumbre celebrada el mes pasado en Alaska entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en mediar un encuentro bilateral o incluso trilateral. Washington esperaba que la reunión se concretara después de la visita de Zelenski a la capital estadounidense y su paso por Europa, pero Moscú ha introducido condiciones adicionales que han retrasado cualquier avance.

Mientras tanto, la ofensiva militar rusa no da tregua. Según denunció Zelenski el sábado, durante los primeros cinco días de septiembre Rusia lanzó más de 1.300 drones, unas 900 bombas guiadas y cerca de 50 misiles contra 14 regiones ucranianas.

El mandatario acusó al Kremlin de “intentar prolongar la guerra y convertir la diplomacia en una farsa flagrante”, e instó a sus socios occidentales a reforzar las sanciones contra Moscú, incrementar el suministro de armamento y limitar aún más el comercio energético ruso.

A pesar de los gestos públicos, las perspectivas de una reunión inmediata entre Putin y Zelenski siguen difusas. Trump, que busca proyectar su influencia internacional, declaró a CBS News que “algo ocurrirá”, pero evitó dar plazos claros, mientras el conflicto escala tanto en el campo de batalla como en el terreno diplomático.