Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder tras la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está dispuesto a dimitir una vez concluido el conflicto con Rusia y que no buscará la reelección.

Si terminamos la guerra con los rusos, sí, estoy dispuesto a no presentarme (a las elecciones) porque las elecciones no son mi objetivo. Mi objetivo es terminar la guerra”, declaró en una entrevista en video publicada este jueves por el portal Axios.

Zelenski señaló que pedirá al Parlamento ucraniano que convoque comicios si se alcanza un alto el fuego. Las elecciones presidenciales, previstas para 2024, fueron suspendidas por la ley marcial decretada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Rusia ha cuestionado en varias ocasiones la legitimidad de su mandato, mientras que el mandatario, elegido en 2019, mantiene un alto nivel de apoyo. Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, realizada a inicios de septiembre, reveló que un 59 % de los ucranianos confía en él, frente a un 34 % que no lo hace.

Durante más de tres años y medio de guerra, Zelenski ha mantenido su visibilidad con mensajes diarios en redes sociales, visitas a soldados en el frente y una intensa agenda diplomática internacional.