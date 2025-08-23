Zelenski asegurá que Ucrania no entregará territorios ocupados a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que no entregarían territorio a Rusia, pese a tener zonas ocupadas por la guerra.

En un mensaje por el Día de la bandera, el mandatario reiteró: “Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”.

A través de X, Zelenski expresó que la misma “les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados”. “Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación para quienes rescatamos del cautiverio ruso. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado”, afirmó.

“Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no solo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

El mensaje del mandatario se dio luego de que, durante la noche del viernes, la región de Sumy fue blanco de ataques enemigos que afectaron los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Los bombardeos dañaron edificios residenciales y locales no residenciales y provocaron incendios, los cuales fueron completamente extinguidos por los especialistas de emergencia. Según información preliminar, no se registraron heridos.

El jefe de la región de Sumy, citado por el medio local Ukrinform, indicó que los ataques forman parte de una serie de agresiones continuas que han golpeado la infraestructura civil de la región, obligando a mantener un monitoreo constante de la seguridad de los residentes.

En paralelo, en otras regiones del país, los rusos continuaron desplegando ataques masivos. Durante el viernes, la región de Zaporizhia sufrió 448 ataques en 17 asentamientos, incluidos ataques aéreos, con MLRS y drones FPV, según informó el jefe de la región, Ivan Fedorov.

Además, destacó que, a pesar de la magnitud de los ataques, no se reportaron víctimas civiles, aunque se registraron 37 destrucciones de viviendas e infraestructura.

El funcionario subrayó que las fortificaciones en Zaporizhia fueron construidas por trabajadores locales dispuestos a operar cerca del frente, lo que permitió mantener bajos los costos de construcción y asegurar la resistencia frente a los ataques.

En Sumy, los servicios de emergencia continuarán evaluando la situación en los municipios afectados para prevenir nuevos daños y garantizar la seguridad de la población civil, mientras las autoridades locales mantienen la coordinación con fuerzas de defensa para mitigar riesgos adicionales y supervisar las consecuencias de los ataques nocturnos.