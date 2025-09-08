Zapatero se muda a un chalet de 2 millones de euros en Madrid y vuelve a la palestra su conexión con el Gobierno de Maduro

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, ha adquirido un chalet valorado en 2 millones de euros en Las Rozas, una localidad en la Comunidad de Madrid, y hoy se confirmó que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha autorizado la instalación de una garita de seguridad con escolta policial permanente en la propiedad.

Según información publicada por El Debate, esta nueva vivienda se suma a un total de cuatro propiedades que posee Zapatero, todas tasadas en cifras elevadas. La reciente adquisición, que ha sido identificada por el medio, se encuentra a nombre de una tercera persona, lo que genera suspicacias sobre la naturaleza de la transacción y el origen de sus ingresos económicos.

El chalet ocupa una superficie de 537 metros cuadrados, con una parcela de casi 1.500 metros cuadrados. Dispone de cinco dormitorios, cocina, salón, despacho y un área dedicada al servicio doméstico, además de un amplio jardín con piscina y casa de invitados. Localizado en la urbanización Parque Las Matas, se distingue por su privacidad y discreción.

La instalación de la garita de seguridad, que incluye un baño y está destinada para el uso de la escolta de Zapatero, es un aspecto destacado de esta propiedad. Hasta ahora, la protección del expresidente se limitaba a sus traslados diarios. El dispositivo de seguridad implementado es similar al que se había establecido anteriormente en la residencia de Pablo Iglesias e Irène Montero, donde contaban con agentes de la Guardia Civil de manera continua.

La vivienda también está equipada con doce cámaras de videovigilancia. Se ha observado que Zapatero ha instalado plantas secas frente a una de las barandillas para evitar que el interior del jardín sea visible desde la calle. El acceso a la casa se realiza mediante una gran escalinata que recuerda a la vivienda oficial de Moncloa.

La mudanza de Zapatero se produce tras la venta de su anterior casa en Aravaca, que estaba valorada en 1.5 millones de euros y había sido su residencia durante los últimos diez años. La venta de este inmueble se dio en un contexto en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mencionó sus conexiones con el Gobierno de Venezuela, lo cual ha llamado la atención sobre su actividad como intermediario internacional.

Comparando ambas propiedades, es evidente el salto patrimonial que ha realizado el expresidente. Su anterior chalet constaba de 340 metros cuadrados y una pequeña piscina en la azotea, mientras que la nueva residencia en Las Rozas representa un aumento significativo en tamaño y valor.

La propiedad se encuentra registrada a nombre de un tercero, lo que abre la posibilidad de que Zapatero no la haya inscrito a su nombre o que resida en ella en calidad de arrendatario. Las otras propiedades que posee incluyen un chalet en Puerta de Hierro, una villa en Lanzarote, un piso heredado en León y un inmueble en Caracas, cedido por el Gobierno venezolano para sus estancias en el país, según la investigación de El Debate.