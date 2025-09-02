Xi Jinping y Putin inician nuevas conversaciones hoy en Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, comenzaron hoy martes una serie de conversaciones en Pekín, informó la prensa estatal.

El presidente ruso Vladimir Putin llegó a China el domingo, participando en sesiones enfocadas en promover una gobernanza global alternativa a la dominancia de la OTAN. Durante la cumbre, ambos mandatarios subrayaron la importancia de la OCS, que comprende aproximadamente la mitad de la población global y representa el 23.5% del Producto Interno Bruto mundial.

Putin, además, tiene programado asistir a un importante desfile militar en Beijing el miércoles, evento en el que también estarán presentes otros líderes, incluido el líder norcoreano Kim Jong-un.

En el inicio de su reunión con Xi, Putin destacó que la relación entre Rusia y China se encuentra en un "nivel sin precedentes". "Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones entre nuestros países”, afirmó. “Siempre estuvimos juntos antes y permanecemos juntos ahora”, añadió el presidente ruso en declaraciones que fueron transmitidas en vivo.

Ambos mandatarios continuarán realizando esfuerzos para afianzar la cooperación entre sus naciones en un contexto global en constante cambio, marcando un nuevo capítulo en los vínculos entre China y Rusia.

Los líderes de China y Rusia manifestaron una notable alianza con el primer ministro indio Narendra Modi durante la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se lleva a cabo en Tianjin, China. Este encuentro se produjo el 2 de septiembre de 2025.