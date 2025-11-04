WSJ: Trinidad y Tobago apoya incondicionalmente la estrategia de Donald Trump contra Venezuela

La primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha manifestado su rotundo apoyo hacia la presencia militar de Estados Unidos, aplaudiendo los ataques aéreos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, permitiendo operaciones

militares estadounidenses en aguas de su país y autorizando el atraque de un buque de guerra estadounidense en el principal puerto de la capital.

Respecto a los narcotraficantes, ha declarado que Estados Unidos debería “eliminarlos a todos con violencia”.

Esta postura proestadounidense ha enfrentado a Persad-Bissessar, a menudo conocida por sus iniciales KPB, con Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo una intensa presión debido al despliegue militar estadounidense.

Muchos en esta antigua colonia británica de 1,5 millones de habitantes, situada a tan solo siete millas de la costa venezolana, temen verse arrastrados a una

guerra, reseñó The Wall Street Journal.

Maduro acusó a Persad-Bissessar de "convertir a Trinidad en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela y contra Sudamérica". También suspendió todas las conversaciones con el gobierno de Persad-Bissessar para desarrollar los yacimientos de gas en alta mar, poniendo en peligro los ingresos que podrían asegurar el futuro de la extensa, pero cada vez más mermada, industria petrolera y gasífera de Trinidad.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela advirtió recientemente que Trinidad "sufrirá las

consecuencias más trágicas de cualquier intervención" de Estados Unidos en Venezuela.

Conocida por sus seguidores como "Tía Kamla" Persad-Bissessar, de 73 años, apuesta a que Estados Unidos puede derrocar a Maduro, lo que le otorgaría a su gobierno mejores condiciones de reparto de beneficios en un futuro acuerdo de gas con el sucesor de Maduro, según algunos de sus exasesores y aliados políticos.

Un excolaborador cercano describió a Persad-Bissessar como una persona arriesgada que cree que ella y su país saldrían beneficiados si

Maduro fuera derrocado.

Bhoendradatt Tewarie, exministro de

Planificación y escritor, afirmó que el primer ministro aprovechó la oportunidad que Estados Unidos le brindó al sur del Caribe como un objetivo prioritario de su política exterior. Sin embargo, advirtió que este enfoque conlleva riesgos.

“Si Trinidad tiene que negociar con el gobierno de Maduro cuando todo esto termine —sea lo que sea que eso signifique— será muy difícil", declaró Tewarie. "Pero si se produce un cambio de régimen, entonces diría que Trinidad estará en una posición muy ventajosa".

Estados Unidos ha causado la muerte de 64 personas, dos de ellas posiblemente trinitenses, en 15 ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, al tiempo que ha desplegado una potencia militar sin precedentes en el Caribe en los últimos meses, incluyendo miles de marines, bombarderos B-52 y el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, que pronto llegará al país.

El USS Gravely, un destructor guiado por misiles, atracó en Trinidad la semana pasada mientras los marines estadounidenses realizaban ejercicios de entrenamiento con las fuerzas de defensa del país.

En una entrevista con "60 Minutes" que se emitió el domingo, Trump expresó dudas sobre una posible guerra con Venezuela, pero afirmó que los días de Maduro estaban contados.

En cuanto a Persad-Bissessar, la política es conocida por su independencia. Se convirtió en la primera mujer de ascendencia india en ocupar el cargo de primera ministra de un país fuera del subcontinente indio al ganar las elecciones en

2010.

Posteriormente, desde 2015, lideró la oposición hasta ganar las elecciones y regresar como primera ministra en mayo.

Desde entonces, se ha caracterizado por su franqueza e inflexibilidad. Ha acusado a los líderes caribeños críticos con las acciones militares estadounidenses de estar del lado de Venezuela y los considera socios poco fiables.

Además, desestima las acusaciones de que ha cedido soberanía a los estadounidenses. “No nos están utilizando como base", declaró recientemente.

Al mismo tiempo, ha mostrado desafío hacia el gobierno de Maduro, un gobierno que durante años ha intimidado a sus vecinos más pequeños.

"No somos susceptibles susceptibles a ningún chantaje por parte de Venezuela para obtener apoyo político", declaró en una entrevista televisada la semana pasada.

Afirma que las políticas antidrogas de Estados Unidos contribuirán a mejorar la seguridad en un país donde el tráfico de drogas, armas y personas ha disparado la delincuencia violenta.

Este país, compuesto principalmente por dos islas, registró más de 600 homicidios el año pasado, lo que lo sitúa entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo.

“Estamos hartos de ver cómo asesinan y aterrorizan a nuestros ciudadanos a causa de la violencia de las pandillas", declaró Persad-Bissessar.

Su enfoque pone de relieve el delicado equilibrio que deben mantener las naciones caribeñas al intentar equilibrar las prioridades económicas y de seguridad en medio del despliegue militar de Washington.

“Literalmente, se han subido a un tren que avanza a toda velocidad y no saben hacia dónde se dirige", afirmó Stuart Young, ex primer

ministro y exministro de Energía de Trinidad y Tobago.

En juego está el futuro del sector petrolero y gasífero de Trinidad y Tobago, que representa el 40 % de la economía y genera el 80 % de las divisas del país.

Con un tamaño similar al de Delaware, Trinidad ha sido durante mucho tiempo un importante exportador de gas natural y productos petroquímicos, abasteciendo a las industrias de la región con una amplia gama de insumos, desde el metanol utilizado en la fabricación de plásticos hasta el dióxido de carbono empleado en las bebidas gaseosas.

Las subsidiarias de Koch Industries exportan nitrógeno para fertilizantes utilizados por los agricultores estadounidenses.

A Trinidad le quedan reservas de gas para apenas una década, por lo que los sucesivos gobiernos trinitenses han buscado un acuerdo con Venezuela para la extracción de gas de los yacimientos que comparten, ubicados entre ambos países, incluyendo el rico campo Dragon.

Trinidad espera construir un gasoducto que transporte ese gas a una plataforma operada por Shell en aguas trinitenses, para su procesamiento y exportación.