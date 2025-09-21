El diario plural del Zulia


Viuda de Charlie Kirk sorprende en funeral al perdonar públicamente al asesino

Declaró: “Lo perdono”, en referencia al asesino de Charlie Kirk. Sus palabras provocaron una ovación de miles de personas presentes en el lugar. El gesto fue interpretado como un mensaje de fe, paz y reconciliación
En un estadio abarrotado de seguidores y allegados, se realizó el funeral de Charlie Kirk, cuya muerte ha conmovido a miles de personas.

El momento más emotivo de la ceremonia lo protagonizó su viuda, Erika Kirk, quien tomó la palabra entre lágrimas para dirigirse a los presentes.

Con la voz entrecortada, Erika sorprendió al anunciar públicamente su decisión de perdonar al asesino de su esposo.

Lo perdono”, afirmó ante una multitud que respondió con una prolongada ovación.

El gesto fue interpretado como un acto de profunda fe y reconciliación, que buscó enviar un mensaje de paz en medio del dolor.

El funeral, marcado por la emoción y el recuerdo, dejó grabado el impacto de unas palabras que invitan al perdón en circunstancias extremas.

