Violencia en el cierre de campaña de Javier Milei por las legislativas del domingo

Hace pocas horas de produjeron violentos enfrentamientos en las inmediaciones de un acto de campaña en Buenos Aires, liderado por el presidente de Argentina, Javier Milei. Los disturbios involucraron golpes de puño, agresiones verbales, pedradas y botellazos, marcando un ambiente de tensa confrontación política.

El mitin político se enmarcaba en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas de medio término en la provincia de Buenos Aires, programadas para el próximo domingo. A pesar de las advertencias del gobierno provincial sobre la seguridad del lugar, Milei decidió llevar adelante el acto, que concluyó con incidentes violentos entre grupos identificados por la prensa como opositores políticos.

El gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, había expresado su preocupación antes del evento, subrayando que el recinto no era adecuado para albergar tal actividad. “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, advirtió Kicillof a través de una publicación en X.

Este nuevo episodio de violencia se suma a un ataque anterior, donde Milei fue objeto de pedradas, lo que obligó a su desalojo de un acto político en la periferia sur de la ciudad. En ambas ocasiones, la presencia policial fue notablemente escasa, generando cuestionamientos sobre la seguridad durante eventos de gran envergadura.

A pesar de estas situaciones, el mandatario argentino logró salir sin contratiempos de un club barrial en Moreno, ubicado en la periferia oeste de Buenos Aires, tras concluir el acto. Sin embargo, Milei enfrenta momentos difíciles en su gobierno, con presuntas denuncias de corrupción que involucran a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Además, el presidente enfrenta una crisis de confianza en los mercados financieros, que ha elevado la cotización del dólar y llevado al gobierno a intervenir en el mercado mediante el Tesoro. La popularidad de Javier Milei será puesta a prueba en las elecciones del próximo domingo en Buenos Aires y en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.