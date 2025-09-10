Videos revelan posibles imágenes del tirador que asesinó a Charlie Kirk en Utah

La investigación por el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, sumó nuevas pruebas con la difusión de videos que mostrarían al presunto tirador en el techo del Losee Center, dentro del campus de Utah Valley University, en Orem.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el miércoles mientras respondía preguntas ante estudiantes.

El hecho desató el pánico en el auditorio, donde decenas de asistentes corrieron o se lanzaron al suelo para resguardarse.

Las imágenes compartidas por el investigador Blake Spendley en la red social X exhiben a una figura sobre la azotea segundos después del ataque. Aunque la policía aún no confirmó su autenticidad, el FBI anunció que un sospechoso ya fue detenido.

El crimen conmocionó a la política estadounidense. Donald Trump calificó a Kirk como “legendario” y ordenó que la bandera nacional ondee a media asta. El gobernador de Utah, Spencer Cox, definió el hecho como un “asesinato político”.

La muerte del activista, una figura clave en la movilización conservadora juvenil, abre un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de su organización y renueva el debate sobre la seguridad en actos públicos dentro de universidades.