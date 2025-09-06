Vicepresidente de EE. UU.: "Matar a miembros de los cárteles es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas"

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, generó polémica este jueves tras un mensaje publicado en su cuenta de X en el que defendió ataques contra cárteles de droga en Venezuela.

"Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas", escribió el segundo al mando en el gobierno de Donald Trump.

La publicación provocó críticas inmediatas de usuarios de la red social, quienes señalaron que atacar a ciudadanos de otra nación sin el debido proceso constituye un "crimen de guerra".

Vance respondió de manera tajante. "No me importa una m*erda cómo lo llames", intensificando la controversia.

El mensaje se enmarca en un contexto de creciente tensión en la región, luego de que el presidente Trump evaluara diversas opciones para llevar a cabo ataques militares contra presuntos cárteles de droga operativos en Venezuela, incluyendo la posibilidad de golpear objetivos dentro del país como parte de una estrategia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según fuentes consultadas por CNN.

Killing cartel members who poison our fellow citizens is the highest and best use of our military. — JD Vance (@JDVance) September 6, 2025

El pasado martes, un ataque contra un supuesto barco de drogas que salía de Venezuela reflejó estas opciones y marcó una escalada en la campaña de la administración estadounidense contra los cárteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas.

En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe, desplegando buques armados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque, aeronaves y más de 4.000 marinos e infantes de Marina. Además, 10 aviones de combate F-35 fueron enviados a Puerto Rico, donde una unidad de Infantería de Marina realiza ejercicios de desembarco anfibio.

El Gobierno estadounidense vincula al presidente venezolano con su misión antidrogas, calificándolo como narcoterrorista y duplicando la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, en el marco de una estrategia que busca combatir el tráfico de drogas y presionar al liderazgo de Caracas.