Vicepresidente de EE. UU. culpó a los demócratas por el cierre del Gobierno ante demandas incumplidas

El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, responsabilizó a los demócratas por el cierre del Gobierno durante una entrevista con Fox News esta mañana, marcando sus primeras declaraciones públicas desde que comenzó la paralización a medianoche.

No se puede tomar al Gobierno como rehén solo para negociar sobre los costos de la atención médica. Hagamos esa negociación, pero dentro del marco de reabrir el Gobierno y garantizar que los servicios esenciales lleguen al pueblo estadounidense”, señaló Vance, citado por CNN.

El vicepresidente criticó lo que calificó como la “facción de ultraizquierda” del Partido Demócrata, asegurando que fueron ellos quienes provocaron el cierre al presentar demandas incumplidas.

Consultado sobre la negativa de los demócratas a votar para mantener abierto el Gobierno, Vance hizo acusaciones de hipocresía política y cuestionó el momento de sus exigencias.

Lo que lo hace aún más absurdo es que se trata de un programa de subsidios de Obamacare que ni siquiera expira hasta el próximo año. Entonces, ¿por qué están cerrando el Gobierno el 1 de octubre?”, dijo.

Vance añadió que dialogaría con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sobre los subsidios, pero únicamente si los demócratas votan primero para reabrir el Gobierno.

Nos importa reducir los costos de la atención médica para los estadounidenses, pero no vamos a negociar con quienes toman rehenes, que es exactamente lo que han hecho los demócratas”, enfatizó.

El vicepresidente también sugirió que la presión pública y política podría llevar al liderazgo demócrata a ceder.

Verán a más y más demócratas ponerse del lado de la razón y reabrir el Gobierno”, afirmó.

Por su parte, los demócratas han responsabilizado a los republicanos por la paralización, alegando falta de voluntad para negociar.