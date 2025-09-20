Venezuela y tensiones en el Caribe no figuran como temas “prioritarios” en reunión de la ONU

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos, intensificada por el despliegue militar ordenado por el Pentágono en el Caribe, no figuraría entre los temas prioritarios en la Semana de Alto Nivel de la ONU, que comienza este lunes.

En su lugar, se discutirá las crisis “más acuciantes del momento”, como Gaza, Sudán y Ucrania. De hecho, para la discusión de este último, el presidente Volodimir Zelenski ya anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la semana de sesiones.

El presidente Nicolás Maduro pidió explícitamente a finales de agosto a António Guterres un mínimo gesto de apoyo.

En ese momento, remitió una carta al secretario general de la ONU en la que le solicitaba una "defensa (pública) activa" del respeto a la soberanía e integridad territorial del país caribeño. Así como de los valores fundacionales de Naciones Unidas ante la "escalada de agresiones" iniciada por Washington.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, se llegó a reunir con Guterres. Buscó trasladarle su visión sobre la crisis internacional en el Caribe que el diplomático venezolano definió escuetamente como "buena".

Más allá de aquel encuentro, Guterres no recogió el guante por aquel entonces, cuando Estados Unidos ya se había desplegado en aguas jurisdiccionales venezolanas para supuestamente combatir el tráfico internacional de estupefacientes ligados -según ellos, aunque sin aportar pruebas- al chavismo, ni tampoco lo ha hecho después.

Trump ha anunciado varias embarcaciones hundidas procedentes de Venezuela, el primer ataque fue el más grave, con 11 muertos, según Washington. Ambos países se encuentran en su momento de mayor crisis en la historia reciente.

Tampoco el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha movido ficha al respecto hasta el momento. No ha organizado siquiera ninguna sesión temática para tratar los acontecimientos de tensión creciente que se están viviendo en el Caribe venezolano desde la ofensiva estadounidense.

Mientras tanto, Trump -cuya administración ofrece hasta 50 millones de dólares por información sensible para la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles- ha negado haber mantenido conversaciones con su gobierno para planear un "cambio de régimen" en Caracas.

Venezuela se presentará en la Semana de Alto Nivel después de haber rubricado hoy un tratado de asociación estratégica con Rusia. Sin embargo, no tiene el respaldo internacional que esperaba ante la agresión recibida.