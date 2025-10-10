Venezuela solicita reunión urgente en la ONU por despliegue militar de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela ha pedido el 9 de octubre de 2025 una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, según un comunicado de la Cancillería.

El canciller venezolano Yván Gil envió una carta al presidente del Consejo, Vassily Nebenzia, alertando que las acciones militares de Estados Unidos, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas de élite y un submarino nuclear en las proximidades de las costas venezolanas, representan un "grave peligro" para la paz en América Latina y el Caribe.

El canciller aseguró que estas operaciones militares "ponen en claro peligro la zona de paz" y enfatizó la necesidad de una respuesta inmediata del Consejo de Seguridad ante esta escalada de agresiones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el 23 de septiembre en la Asamblea General de la ONU que su país utiliza su fuerza militar para desmantelar redes de narcotráfico que, según él, están vinculadas al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Por su parte, Maduro responde que estas acusaciones son parte de un plan para promover un cambio de régimen en Venezuela y para apoderarse de las vastas reservas de petróleo del país.

Durante el despliegue militar estadounidense, al menos cuatro lanchas con presuntos narcotraficantes han sido destruidas, dejando un saldo de 21 muertos. Caracas ha denunciado que estas operaciones constituyen una pena de muerte en aguas internacionales.