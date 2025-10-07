Venezuela reanudó sus servicios consulares en Panamá

La Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Panamá anunció la reactivación formal de sus servicios consulares, esto, a más de un año de haberse suspendido, en julio 2024, cuando el presidente José Raúl Mulino y su homólogo Nicolás Maduro se distanciaron tras no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en el país caribeño.

Esta medida tiene como objetivo optimizar la gestión de trámites y garantizar una atención más eficiente a los usuarios.

La jornada de reapertura se realizó este lunes con una atención especial dedicada exclusivamente a la entrega de pasaportes y prórrogas pendientes, que se extenderá hasta este martes, en un horario de 8:30 am a 3:00 pm.

A partir del 8 de octubre, la Sección Consular reanudará sus servicios integrales, incluyendo trámites de documentación, asistencia legal y apoyo en emergencias, beneficiando directamente a los venezolanos residentes en Panamá.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se suspendieron el 29 de julio de 2024, cuando el presidente panameño José Raúl Mulino anunció el retiro de todo el personal diplomático en Venezuela y puso las relaciones en “suspenso”.

Esta decisión se tomó como respuesta a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas celebradas el 28 de julio de 2024, que fueron cuestionados por el gobierno panameño, quienes exigieron una revisión completa del sistema de escrutinio y de las actas electorales, alegando que no reflejaban la genuina voluntad popular.