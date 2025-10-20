Venezuela compite con Colombia por el título del país más violento de Sudamérica

Colombia y Venezuela vuelven a situarse entre las naciones más afectadas por la violencia y la inestabilidad política en Sudamérica, según el Índice de Paz Global 2025, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Por quinto año consecutivo, Colombia ocupa el último lugar en la región y el puesto 140 entre 163 países evaluados. Aunque su puntaje general mejoró levemente —un 0,55 % respecto al año anterior—, el país continúa sumido en un conflicto interno que sigue cobrando vidas y desplazando comunidades enteras, reseña la revista Semana.

El informe advierte que las muertes por enfrentamientos armados aumentaron de 434 en 2023 a 933 en 2024, reflejando un recrudecimiento de la violencia en regiones como el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC han dejado decenas de muertos y miles de desplazados.

Pese a ello, el IEP reconoce ciertos avances en materia de seguridad y gobernabilidad, impulsados por reformas económicas y sociales, como la nueva ley de tierras y la reforma fiscal, que han contribuido a disminuir el malestar social y fortalecer la estabilidad política. Sin embargo, Colombia mantiene una de las tasas de homicidios más altas del continente, además de un elevado número de refugiados y desplazados internos.

Una de las consecuencias más visibles del conflicto es el creciente desplazamiento hacia la frontera venezolana. En zonas como Norte de Santander y Arauca, centenares de familias cruzan el río Tarra o se refugian en municipios venezolanos ante el avance de los grupos armados, evidenciando la persistente crisis humanitaria compartida entre ambos países.

En contraste, Venezuela fue señalada como el país sudamericano con mayor deterioro en su nivel de paz durante el último año. El índice registró una caída del 2 %, impulsada por el aumento de muertes en conflictos internos (de 15 en 2023 a 37 en 2024), la represión de protestas y la inestabilidad política tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

El informe del IEP destaca que las denuncias de fraude electoral, la respuesta violenta a las manifestaciones y el rechazo de los resultados por parte del candidato opositor Edmundo González profundizaron la crisis institucional y la desconfianza ciudadana, factores que deterioraron aún más los indicadores de paz en el país.

A nivel regional, Sudamérica fue la única zona del mundo que registró una mejora promedio en sus niveles de paz, con un aumento del *0,59 %, impulsado por avances en seguridad y menor militarización. Argentina se posicionó como el país más pacífico de la región, favorecida por una reducción de la inflación, el desempleo y la ausencia de disturbios políticos.

En el ámbito global, Islandia mantiene por decimoséptimo año consecutivo el primer lugar como el país más pacífico del mundo, seguida de Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza.