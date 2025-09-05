Venezolanos suman 96 horas de huelga de hambre frente a la CPI

Los venezolanos Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras continúan la huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya como exigencia por ver avances en la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país petrolero.

Con esta protesta, que comenzó el domingo 31 de agosto y contabiliza más de 96 horas, los venezolanos exigen al tribunal que acelere las investigaciones contra el Gobierno de Maduro en materia de derechos humanos.

Víctor Guerrero, quien se incorporó este miércoles 3 de septiembre, completó las 24 horas, informó la ONG Stichting Venezolaanse Vluchtelingen.

La Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en noviembre de 2021. Las averiguaciones contemplan hechos de este tipo ocurridos por lo menos desde febrero de 2014.

Pese a esto, luego de casi cuatro años de investigaciones, no se ha hecho pública ninguna decisión por parte de la Fiscalía internacional.

A principios de agosto, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien está a cargo de las investigaciones sobre Venezuela, se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tras el encuentro, el funcionario reiteró el compromiso de la Fiscalía internacional de continuar con el proceso.