Venezolanos frente a sede del Vaticano confrontan al embajador Roy Chaderton: “Eres una vergüenza”

Un grupo de ciudadanos venezolanos protestó este sábado frente a la sede del Vaticano, enfrentando al embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Roy Chaderton, a quien calificaron como “una vergüenza” y “un Judas”.

El incidente fue reportado a través de Twitter por el periodista venezolano radicado en Argentina, Gabriel Bastidas, quien publicó un video de la confrontación.

Los manifestantes acusaron al diplomático de representar a lo que califican como la “narcotiranía” del gobierno venezolano, y expresaron su rechazo a la política exterior que, según ellos, protege a funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos y corrupción.

Roy Chaderton, conocido por sus posiciones firmes y polémicas en la política internacional, no realizó declaraciones durante la protesta, que se desarrolló de manera pacífica pero con fuerte presión simbólica por parte de los venezolanos presentes.

