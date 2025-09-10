Venezolanos en huelga frente a la CPI denuncian hostigamiento: “Nos mandaron a la policía”

La huelga de hambre de los cuatro venezolanos frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya suma 10 días continuos. En redes sociales, los criollos revelan que no han obtenido respuestas, sino “represión”.

“Bueno, ya la salud va mermando, ya casi no puedo hablar. Seguimos perdiendo bastantes kilos de masa muscular, pero seguimos firmes en nuestra condición”, enfatizó el activista Mario José de Nigris León durante una entrevista con Miguel Ángel Rodríguez en YouTube.

El protestante agregó: “También se nos sumó Víctor Guerrero, un hombre que se enteró por las redes sociales y vino hasta aquí a visitarnos, habló con nosotros y se incorporó a la huelga de hambre, sintiendo ese nacionalismo que lleva por dentro”.

De Nigris León sigue la huelga junto a Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras y Víctor Guerrero.

“De la Corte Penal lo que hemos recibido es represión. Ya por lo menos en los últimos días no nos han molestado más, pero los primeros días mucha, mucha represión. Nos hostigaron, nos mandaban a la policía, nos quitaron la luz, nos sacaron el baño para la calle”, alertó de Nigris, aunque recordó que “la Policía de Holanda se ha portado muy bien con nosotros, gracias a Dios”.

El reclamo de los cuatro venezolanos en huelga de hambre a la CPI es claro: “Que dejen la inacción y pasen a la acción. Y que se conforme una comisión que vaya a Caracas, Venezuela, a reunirse con los familiares de los presos políticos para que paren el genocidio que está ocurriendo allá con nuestros hermanos que están privados de libertad, que los llevan a tribunales sin defensa privada y los encarcelan y les ponen cualquier cantidad de delito”.

“Somos la voz de muchos que no pueden venir hasta aquí a reclamar a la Corte Penal Internacional. Que se haga justicia, porque yo creo que estamos reclamando que se haga justicia”, agregó.