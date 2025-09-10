El diario plural del Zulia


Venezolanos con TPS en Miami pueden renovar licencia de conducir

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade ha emitido una nueva guía para los venezolanos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) en relación a la solicitud de documentos como licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Según la información proporcionada, los inmigrantes venezolanos con un TPS aprobado pueden solicitar la emisión de documentos y servicios si presentan cualquiera de los siguientes documentos: un formulario I-797 aprobado para el I-821 o un Documento de Autorización de Empleo (EAD) válido. Estos documentos deben tener fechas de expiración del 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024 o 10 de septiembre de 2025. El derecho a solicitar estos servicios estará vigente hasta el 7 de noviembre de 2025.

La Oficina del Recaudador de Impuestos advierte a los solicitantes que revisen cuidadosamente los documentos para asegurarse de que cumplen con los requisitos establecidos, y presenten toda la documentación necesaria para obtener los servicios de Licencias de Conducir y Vehículos Motorizados.

Este anuncio se produce después de que un juez federal anulara el pasado viernes la orden del Departamento de Seguridad Nacional que había cancelado el TPS y las extensiones del beneficio para miles de venezolanos.

Información para uso

Para obtener información adicional, los interesados pueden visitar mdctaxcollector.gov o comunicarse directamente con cualquiera de las oficinas en el condado.

