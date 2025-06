Venezolano implicado en atentado contra Miguel Uribe habría coordinado la logística del ataque

El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay generó una serie de revelaciones sobre la presunta participación de Carlos Eduardo Mora González, un ciudadano venezolano de 27 años, que habría desempeñado un papel clave en la logística del ataque.

Mora González fue capturado en un retén policial en el sur de Bogotá y enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos, reseñó Infobae.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Mora González habría estado involucrado en la planificación y ejecución del atentado ocurrido el sábado 7 de junio. Dos días antes del ataque, el hombre habría realizado un reconocimiento del lugar, incluyendo el parque El Golfito, donde se llevó a cabo el intento de asesinato.

Según las investigaciones, el día del atentado, Mora González entregó el arma al menor de edad que ejecutó el ataque y coordinó los movimientos logísticos desde un vehículo Chevrolet Spark gris, el cual fue captado por cámaras de seguridad en múltiples ocasiones.

“Todo esto empezó el día viernes 6 de junio de 2025, cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio (…) recibí un mensaje por WhatsApp a mi número, me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos y me lo presentó un amigo que está en Ecuador; a él le dicen Churco”, dijo en la declaración tomada el pasado jueves en la noche.

Enseguida, Mora relató cómo le ofrecieron participar en un atentado sin saber quién iba a ser la víctima. “Este mensaje fue como a las diez u once de la mañana y decía: ‘¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, para lo de Modelia’. Ahí recuerdo que el Costeño iba a darle plomo a alguien, eso lo hablamos el día viernes 6 de junio de 2025 en el carro”, contó el conductor a la Fiscalía.

Luego relató cómo conoció al Costeño cuando fue a recogerlo: “Eran más o menos como la una o dos de la tarde, yo iba en el carro Chevrolet Spark color gris oscuro (…) me acuerdo que estaba vestido con una chaqueta negra, jean azul y unas gafas. Nos fuimos para la avenida Primero de Mayo”.

Ahí fue cuando el conductor conoció la negociación con el sicario adolescente: “Volteamos a la derecha por una callecita que da al parque donde se iba a cometer el hecho. En el camino, el Costeño le iba diciendo al otro chino que iban a llegar al punto, que tenía que matar a alguien. Le dijo que le iba a pagar 20 millones”.

Su historial judicial incluye un proceso en Florencia, Caquetá, por porte ilegal de armas, radicado en el Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado de ese departamento.

En febrero de 2024, fue capturado mientras transportaba un arma y un proveedor con 11 cartuchos calibre 5,56 en un vehículo. Según los documentos judiciales, el arma estaba destinada a una banda criminal que opera en la región. Además, se investiga si Mora González posee formación en balística y si ha trabajado como asesor técnico criminalístico.

Por el momento, Mora González permanece bajo medida de aseguramiento en el búnker de la Fiscalía, debido a preocupaciones de seguridad. Aunque no aceptó los cargos imputados, las autoridades continúan investigando su papel en el atentado y sus posibles vínculos con estructuras criminales.