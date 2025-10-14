Vaticano instala imagen José Gregorio Hernández en la Santa Sede previo a su canonización

El Vaticano mostró este martes un nuevo tapiz con la imagen del Dr. José Gregorio Hernández, que se exhibirá en la plaza de San Pedro días antes a que el beato venezolano sea elevado a los altares.

En redes sociales, el periodista José Arnaldo Mujica capturó el momento en el que fue instalado el tapiz en honor al próximo santo venezolano.

“Hoy fue colocado el tapiz con la imagen del Dr. José Gregorio Hernández en preparación para su canonización el próximo 19 de octubre. Cada detalle, cada aplauso y cada lágrima reflejan la fe y la devoción de todo un pueblo que lo lleva en el corazón. Un gesto que trasciende fronteras y une a todos los venezolanos en oración y esperanza”, escribió Mujica en instagam.

Venezuela celebrará la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Elena Rendiles, los dos primeros santos venezolanos, el próximo 19 de octubre en Roma, mientras que la conmemoración en el país tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Estadio Monumental de Caracas.

Debido a la diferencia de horarios entre Roma y Caracas, este sábado se celebrará la víspera de la canonización, mientras que en todo el país habrá una vigila nacional con transmisión en vivo de la ceremonia.

Por otra parte, la misa central se celebrará en la Iglesia de La Candelaria, en Caracas, donde reposan los restos del médico de los pobres. La transmisión en vivo a las 3 a.m con retransmisión a las 6 a.m.