Uribe señala que cada minuto de su libertad lo dedicará “a la libertad de Colombia”

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez emitió su primer pronunciamiento público luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad inmediata.

En una publicación breve en su cuenta de X, Uribe expresó su agradecimiento a Dios y a los ciudadanos que le mostraron su solidaridad, comprometiéndose a dedicar su libertad a la causa de la libertad de Colombia.

Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, señaló el exmandatario.

La decisión del tribunal se produce tras un fallo favorable a Uribe en el marco de un recurso de tutela presentado por su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados.

La tutela argumentaba que la juez Sandra Heredia había vulnerado derechos fundamentales de Uribe, como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y su libertad.

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que Uribe debía ser liberado mientras se resuelve la segunda instancia del proceso que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

Lee más: