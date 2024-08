Unión Europea no reconocerá a Maduro como presidente reelecto: Descartan aplicar más sanciones

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expuso en un consejo informal de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrado en Bruselas que ven no viable reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Hemos pedido las actas una y otra vez, pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso", dijo en rueda de prensa Borrell, quien agregó que "al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de maduro como presidente electo".

Opinó que el mandatario “seguirá siendo presidente de facto” y afirmó que niegan “la legitimidad democrática basado en un resultado que no se puede verificar", reseñó Infobae.

Preguntado sobre qué significa ese no reconocimiento, Borrel dijo que "es la consecuencia lógica inmediata de decir que consideramos que la victoria electoral que él programa no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo".

"No lo consideramos como un presidente elegido democráticamente y en cada caso esto tendrá sus consecuencias. Pero no es el único caso. En la vida diplomática no se reconocen gobiernos se reconoce el Estado de Venezuela (...). Tenemos embajadas en Venezuela, tenemos embajadas en Nicaragua. ¿Reconocemos la legitimidad del señor Ortega? No, pero nos relacionamos", contestó.

Pese a esto, Borrell aseguró que, luego de emitir sanciones para 55 funcionarios venezolanos, descartan imponer un mayor número. Afirma que la comunidad internacional debe buscar otro método para “ejercer presión”.

"La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)", dijo Borrell.

Indicó que "más sanciones personales implicaría ir directamente a la sanción a los máximos responsables políticos, ya sólo quedan dos o tres que no estén sancionados".

"Por eso, los Estados miembros han decidido ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de las manifestaciones de hoy y la manera en la que el Gobierno busca alguna clase de negociación", agregó.