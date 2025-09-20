Un ciberataque paraliza aeropuertos europeos y provoca retrasos y cancelaciones masivas de vuelos

Un ciberataque perpetrado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado ha desatado el caos en varios aeropuertos europeos, entre ellos Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres).

La acción afectó a los sistemas de facturación y embarque de Collins Aerospace, proveedor estadounidense que presta servicio a múltiples aerolíneas.

El aeropuerto de Bruselas, el primero en identificar lo ocurrido como un ataque informático, ha advertido que la mitad de los vuelos de salida previstos para este domingo deberán ser cancelados para evitar colas interminables y anulaciones de última hora.

Las operaciones de check-in y entrega de equipaje se están realizando de forma manual, lo que ha multiplicado las demoras.

En Londres, Heathrow reconoció “problemas técnicos” pero evitó confirmar la existencia de un ataque. Berlín se limitó a señalar incidencias en un proveedor de sistemas europeo. La perturbación también se ha extendido a Dublín y Cork, en Irlanda, donde incluso se evacuó temporalmente una terminal por precaución.

Aena informó que los aeropuertos españoles no han sido atacados, aunque sí se registran cancelaciones y retrasos en vuelos con conexión a las terminales afectadas. Eurocontrol estima que, en los aeropuertos impactados, aproximadamente la mitad de las operaciones han sido suspendidas.

Las autoridades de ciberdefensa de Reino Unido y Alemania trabajan con los aeropuertos mientras la Comisión Europea insiste en que no existen pruebas de un ataque generalizado. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que el incidente evidencia la vulnerabilidad digital de la aviación y el alto riesgo de sabotajes o intentos de extorsión mediante ransomware.