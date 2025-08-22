ULTIMAHORA: ONU declara oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha confirmado por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

El grupo informó este martes que, tras 22 meses de conflicto, más de medio millón de personas en la región se enfrentan a condiciones catastróficas. Estas condiciones están caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte.

La confirmación oficial subraya la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza y se espera que genere una mayor presión internacional para que se tomen medidas urgentes de asistencia.

Noticia en desarrollo...