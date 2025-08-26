Ucrania permitirá la salida y entrada del país a varones entre 18 y 22 años

El Gobierno ucraniano anunció una flexibilización de las normativas de cruces fronterizos, estableciendo su primera excepción desde febrero de 2022. La medida otorga autorización a varones entre 18 y 22 años para poder abandonar o retornar al país.

Bajo el actual régimen de ley marcial se prohibía casi totalmente la salida de varones de 18 a 60 años, con excepciones específicas por motivos médicos, discapacidad, situaciones familiares graves o tareas oficiales inaplazables.

La primera ministra Yulia Svyrydenko explicó que esta regulación elimina las limitaciones administrativas y legales que obstaculizaban la movilidad internacional de miles de jóvenes. El texto oficial fue difundido a través de Telegram, y la norma comenzará a regir al día siguiente de su publicación.

Distintos ministerios y organismos estatales enfatizan que la medida beneficia especialmente a los jóvenes ucranianos residentes en el extranjero por razones como conflictos bélicos, persecuciones o mudanzas familiares. Previo a la reforma, regresar a Ucrania implicaba el riesgo de no poder volver a salir, un problema que generaba inquietud en la comunidad migrante y en organizaciones de apoyo en Europa.

De acuerdo con RBC Ucrania, el objetivo es ampliar los derechos y la proyección internacional de los jóvenes, facilitando que fortalezcan sus perfiles académicos y laborales fuera del país sin perder conexión con su tierra natal.

La medida fue recibida en los sectores educativos como una oportunidad para intensificar los convenios de intercambio y permitir que estudiantes ucranianos participen en programas internacionales, becas y competencias académicas.

Según la agencia EFE, organizaciones defensoras de los derechos migratorios señalaron que el cambio protege la integridad de las familias separadas por la guerra, ya que posibilita el reencuentro temporal y el mantenimiento de lazos afectivos durante situaciones críticas. Analistas consideran que esta apertura puede reducir el riesgo de desarraigo definitivo de las nuevas generaciones.

Desde el punto de vista diplomático, el gobierno comunicó la reforma a las autoridades de Polonia, Rumania, Hungría y Eslovaquia, principales países receptores de migración ucraniana. Se anticipa que las fuerzas fronterizas recibirán instrucciones precisas para evitar interpretaciones restrictivas de la norma, y se implementará un sistema especial de seguimiento migratorio, con controles periódicos, para evaluar el impacto social y defensivo de la medida.

Expertos en derecho internacional han advertido sobre la necesidad de controlar que esta flexibilidad no se utilice para evadir el servicio civil voluntario o tareas ligadas a la reconstrucción nacional.