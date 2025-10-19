Ucrania golpeó planta de gas rusa con drones y detuvo suministro desde Kazajistán

Un ataque con drones ucranianos alcanzó en la madrugada del domingo una planta de procesamiento de gas en la región rusa de Oremburgo, a unos 1.200 kilómetros de Moscú. El incidente provocó un incendio y obligó a interrumpir temporalmente el suministro de gas proveniente de Kazajistán, informaron autoridades locales.

El gobernador regional, Yevgueni Solntsev, confirmó que la instalación, perteneciente al gigante estatal Gazprom, sufrió daños parciales y que todos los servicios de emergencia fueron desplegados para controlar las llamas. También anunció el cierre preventivo del espacio aéreo en la zona.

La planta afectada forma parte de uno de los complejos de producción y procesamiento de gas más grandes del mundo, con una capacidad anual de 45.000 millones de metros cúbicos. Allí se procesa gas condensado proveniente del yacimiento kazajo de Karachaganak, además de recursos locales de Oremburgo.

El Ministerio de Energía de Kazajistán indicó que Gazprom notificó la suspensión temporal del procesamiento de gas por “una situación de emergencia causada por un ataque con drones”. Las autoridades kazajas señalaron que Rusia aún no precisó el alcance de los daños ni el tiempo estimado para reanudar las operaciones.

El Estado Mayor de Ucrania aseguró que el ataque provocó un “incendio a gran escala” y dañó una de las unidades de purificación de gas del complejo. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó haber derribado 45 drones ucranianos en distintas regiones, la mayoría en Samara y Sarátov, en la ruta hacia Oremburgo.

Asimismo, Ucrania afirmó haber golpeado la refinería de Novokuibyshevsk, operada por Rosneft, también en la región de Samara, generando otro incendio y afectando unidades de refinado. Moscú no confirmó oficialmente esta información.

En los últimos meses, Kiev ha intensificado los ataques a instalaciones energéticas dentro de Rusia, argumentando que esos recursos financian la invasión. Por su parte, Rusia continúa lanzando oleadas de drones sobre territorio ucraniano, que según Kiev son interceptadas en gran parte por sus defensas aéreas.