Trump ya califica a Petro de narcotraficante y lo acusa impulsar producción de drogas en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy 19 de octubre de 2025 al presidente colombiano Gustavo Petro de fomentar la producción de drogas en Colombia, afirmando que esta "se ha convertido en el mayor negocio" del país y que "no hace nada para detenerlo".

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump anunció que se han suspendido los "pagos y subsidios a gran escala" a Colombia, una medida que afecta significativamente la ayuda financiera que el país suramericano recibe de Estados Unidos. "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", enfatizó.

La relación entre Washington y Bogotá se ha visto alterada recientemente, ya que el mes pasado, Estados Unidos retiró a Colombia su estatus como aliado en la lucha contra el narcotráfico, condición que permitía al país recibir cientos de millones de dólares en asistencia.

Colombia ha sido históricamente el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Estados Unidos, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, según datos oficiales del gobierno estadounidense.

Trump calificó a Petro como "un líder del narcotráfico" que "incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia". El mandatario estadounidense subrayó que esta producción está destinada a la venta masiva en Estados Unidos, provocando "muerte, destrucción y estragos".

El presidente Trump también describió a Petro como "un líder poco valorado y muy impopular", sugiriendo que su actitud hacia Estados Unidos ha sido "insolente". "Debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma", advirtió.

Según estimaciones del gobierno colombiano y de la ONU, el cultivo de coca, principal insumo para la producción de cocaína, ha incrementado aproximadamente un 70% bajo la administración de Petro, lo que ha generado preocupaciones en ambos países sobre el aumento del narcotráfico.