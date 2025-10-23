Trump tilda a Petro de “matón” y el mandatario asegura que se “defenderá judicialmente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de todos los pagos y subsidios a Colombia. El anuncio se produjo horas después de que una supuesta narcolancha fue destruida en el Pacífico, en aguas internacionales cercanas a la costa suramericana.

"A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia", declaró Trump a los periodistas en la Oficina Oval, intensificando la escalada de tensiones entre Bogotá y Washington.

El mandatario lanzó duras críticas al presidente colombiano Gustavo Petro, refiriéndose a él como "un matón, un tipo muy malo", y culpando a su país por producir grandes cantidades de droga. "Pasan por México y más vale que lo vigilen", advirtió.

Trump aseguró que "tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal".

El republicano afirmó que su homólogo colombiano "ha hecho mucho daño a su país" y señaló: "Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México".

El anuncio del fin de las ayudas y estas declaraciones explosivas se enmarcan en la guerra declarada por EE. UU. contra el narcotráfico en la región. La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses y los ataques letales contra embarcaciones en el Caribe han provocado el rechazo de los gobiernos de Colombia y Venezuela, elevando drásticamente las tensiones con la administración Trump.

Este mismo miércoles, el Pentágono confirmó dos ataques contra supuestas narcolanchas, los primeros registrados en aguas del Pacífico frente a la costa colombiana.

Gustavo Petro, por su parte, anunció este miércoles que emprenderá acciones legales en Estados Unidos contra "altos funcionarios" por las "calumnias" emitidas en su contra.

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió Petro en X, en medio de la creciente tensión diplomática por la política antidrogas.

El presidente colombiano añadió que siempre estará "en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe".

"Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda", concluyó Petro.