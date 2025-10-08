Trump tendría escasas opciones para Premio Nobel de la Paz: ¿quién lo ganará?

El Comité Noruego del Nobel anunciará al ganador del Premio Nobel de la Paz 2025 este viernes a las 11:00 (09:00 GMT) en Oslo, en un contexto global sombrío. Según la base de datos de conflictos mundiales de la Universidad de Uppsala, iniciada en 1946, el número de enfrentamientos armados con participación estatal alcanzó un máximo histórico en 2024. En este escenario, Donald Trump, quien ha proclamado merecer el prestigioso galardón por resolver "ocho conflictos", no figura entre los favoritos, según expertos en asuntos internacionales.

No, este año no será Trump", afirmó categóricamente Peter Wallensteen, profesor sueco y experto en relaciones internacionales, en una entrevista con AFP.

Wallensteen señaló que, aunque Trump ha mencionado iniciativas como la crisis de Gaza, aún no son claros los resultados de estas gestiones.

Tal vez el próximo año, cuando se vea con mayor claridad el impacto de sus acciones", añadió.

Sin embargo, expertos como Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (Prio), critican las políticas de Trump, como su enfoque de "Estados Unidos primero", que consideran contrarias a los ideales de Alfred Nobel. Estas incluyen la retirada de EE. UU. de tratados multilaterales, guerras comerciales contra aliados y rivales, amenazas sobre Groenlandia, el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y ataques a la libertad de prensa y académica.

El Comité Nobel, presidido por Jorgen Watne Frydnes, evalúa a los candidatos considerando "toda su trayectoria, pero principalmente sus acciones concretas por la paz". Este año, 338 personas y organizaciones fueron nominadas, una lista que permanecerá secreta por 50 años.

Entre los posibles ganadores destacan las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, una red de voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar en medio de la guerra y el hambre, y Yulia Navalnaia, viuda del opositor ruso Alexei Navalni.

También se mencionan organismos como la Unrwa, que es la agencia de la ONU para refugiados palestinos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional o grupos defensores de la libertad de prensa, como el Comité para la Protección de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras.

Halvard Leira, director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, sugiere que el comité podría optar por un candidato no polémico, alineado con valores tradicionales del premio, como los derechos humanos, la democracia y la libertad de prensa. En un mundo donde el orden internacional enfrenta amenazas, el Nobel de la Paz 2025 podría reforzar el compromiso con la cooperación global.