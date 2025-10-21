Trump suspende encuentro con Putin y pide cesar hostilidades mientras negocia avances diplomáticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión de la cumbre prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, argumentando que no deseaba participar en una “reunión inútil” ante las dificultades para avanzar en el diálogo entre Moscú y Kiev.

De acuerdo con Infobae, desde la Casa Blanca, Trump explicó a los periodistas que no quiere “perder el tiempo” y señaló que es preferible esperar condiciones más favorables para la negociación.

Durante un acto por la festividad india del Diwali, el mandatario instó a ambas naciones a cesar los enfrentamientos militares y sugirió que las tropas se retiren temporalmente, buscando un respiro en la violencia.

Trump aseguró que en los próximos dos días informará sobre posibles avances en el frente diplomático.

El aplazamiento se produjo luego de que el Kremlin estableciera condiciones específicas para la cumbre, las cuales la Casa Blanca rechazó, descartando un encuentro inmediato.

Pese a un entusiasmo previo del presidente estadounidense, que había anunciado la cita en Budapest como un paso crucial para abordar el conflicto en Ucrania y la entrega de misiles Tomahawk, las conversaciones no lograron concretarse.

Rusia, por su parte, insistió en que cualquier negociación debe abordar primero las “causas originales del conflicto”, como la aspiración de Ucrania de ingresar a la OTAN y la protección de los derechos de los rusoparlantes.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recalcó que un alto el fuego previo sería incompatible con los acuerdos anteriores y defendió la continuidad de la ofensiva militar en Donbás.

Simultáneamente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también vio suspendido un encuentro con Lavrov por desacuerdos sobre un cese de hostilidades.

Fuentes de ambos países coincidieron en que la preparación de una cumbre requiere tiempo y coordinación logística, considerando factores como el tránsito aéreo y órdenes judiciales internacionales.