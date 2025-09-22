Trump sobre el "precio incalculable" que pagará Maduro: "Tendrás que averiguarlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el despliegue militar antidrogas en el Caribe logró frenar de manera drástica el tráfico marítimo cerca de las costas de Venezuela.

Según el mandatario, tras la destrucción de varias embarcaciones con presunta droga, “ya ni siquiera se encuentra un barco pesquero, ni siquiera se encuentran cruceros. No hay nada en el agua cerca de Venezuela. Es realmente extraño”.

¿Sabes qué significa eso? Significa que no entran drogas”, añadió Trump al destacar los resultados de la operación, que involucra a la Armada y a la Guardia Costera estadounidenses.

Consultado sobre la advertencia de que Nicolás Maduro enfrentaría un “precio incalculable” si no acepta el retorno de “presos y personas de instituciones mentales” a Venezuela, no profundizó en el tema.