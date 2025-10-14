Trump se reunirá con Zelenski en Washington este viernes

En una entrevista con la prensa, a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio, el presidente Donald Trump dijo que cree que recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca este viernes.

El mandatario, además, declaró que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, podría ayudarle con otro conflicto, como poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Este lunes, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

El presidente ucraniano celebró en sus redes sociales el acuerdo de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, y expresó su esperanza en que un compromiso similar pueda lograrse también para que termine el conflicto en Ucrania.