Trump reitera que aplicará sanciones a Rusia si no se logra un acuerdo con Ucrania

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este martes que tiene en mente algo "muy serio" en términos de sanciones económicas a Rusia si no se logra un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

Quiero ver que se logre ese acuerdo. Es muy, muy serio lo que tengo en mente si lo tengo que hacer, pero quiero que se llegue (a un acuerdo) (…) Tenemos sanciones económicas. Estoy hablando de sanciones económicas porque no nos vamos a meter en una guerra mundial", dijo el mandatario a la prensa al ser consultado respecto a si hay algún plazo para Rusia luego de la cumbre en Alaska.

Trump añadió que también necesita ver que el líder ucraniano Vladímir Zelenski también está dispuesto a lograr un acuerdo con Rusia.

El 15 de agosto, Trump recibió en Alaska a su par ruso, Vladímir Putin, con quien conversó durante casi tres horas, principalmente sobre la situación en Ucrania.

De la reunión participaron también, por EE. UU., el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; por Rusia, acompañaron a Putin su canciller, Serguéi Lavrov, y el asistente presidencial, Yuri Ushakov.

Tras ese encuentro, Trump recibió en la Casa Blanca a varios líderes europeos, entre ellos Zelenski.