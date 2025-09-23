Trump no descarta que Ucrania recupere su "territorio original" e incluso más

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó este martes que Ucrania podría recuperar su territorio en conflicto con Rusia e incluso más.

¡Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás incluso ir más allá!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En un mensaje aparte, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, Trump consideró que Kiev tiene el potencial de recuperar todo el territorio que reclama con el apoyo de Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania a su estado original", indicó el mandatario en Truth.

La semana pasada, el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, afirmó que Kiev debería aceptar la pérdida de algunos de sus territorios por ahora, añadiendo que la situación podría cambiar a largo plazo.

De los territorios que reclama Ucrania, Crimea se reincorporó a Rusia en 2014, después de que el 96,77 por ciento de la población de dicha península votara a favor en un referéndum.

A su vez, las regiones de Zaporizhia y Jersón, así como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, votaron en un referéndum en septiembre de 2022 a favor de unirse a Rusia.