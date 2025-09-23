Trump justifica deportación de migrantes ilegales y elogia a El Salvador por cooperación en deportaciones

Durante su discurso en la 80ª Asamblea General de la ONU este 23 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump defendió con vehemencia su estrategia de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, destacando la alianza estratégica con El Salvador en temas de seguridad fronteriza y remociones.

El mandatario estadounidense insistió en que su gobierno ha logrado un dominio absoluto en la frontera sur, impidiendo lo que describió como una "invasión" incontrolable de personas en los últimos cuatro meses, reduciendo las entradas ilegales a cero, en contraste con las cifras millonarias de años previos.

Trump detalló que esta política ha sido clave para bloquear la llegada de individuos con historiales delictivos o trastornos mentales procedentes de diversas naciones, y elogió públicamente el rol de El Salvador en la acogida y reclusión de estos expulsados.

Agradezco profundamente a El Salvador por su labor profesional y exitosa en recibir y encarcelar a tantos criminales que ingresaron a nuestro territorio", expresó, comparando los avances actuales con los volúmenes récord de deportaciones en gestiones pasadas, y concluyó que "no hay alternativa: los estamos enviando de vuelta a todos".

El líder republicano extendió su mensaje a escala global, advirtiendo que la inmigración desregulada está erosionando las estructuras sociales en otras naciones, particularmente en Europa, donde la combinó con críticas a las políticas energéticas verdes como un "monstruo de doble cola" que devasta patrimonios culturales y paisajes.

Según Trump, esta firmeza en materia migratoria ha elevado el prestigio de Estados Unidos en el escenario internacional, sirviendo de modelo para que otros países cierren fronteras y expulsen a extranjeros no autorizados para evitar el colapso de sus sociedades.