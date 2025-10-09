Trump intensifica ofensiva en el Caribe y afirma que destruye “flotas de droga”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves la ofensiva militar contra las denominadas “narcolanchas” interceptadas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

De acuerdo con El Nacional, según el mandatario, las embarcaciones “eran como vagones de metro cargados de drogas” y representaban una grave amenaza para la seguridad del país.

“Las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el mar”, afirmó Trump durante una reunión con su gabinete, destacando los resultados de la operación antidrogas desplegada en la región.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, desde el 2 de septiembre han sido destruidas al menos cinco embarcaciones y murieron 21 personas acusadas de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el Pentágono no ha ofrecido detalles sobre las acciones militares ni los cargamentos incautados.

Trump insistió en que cada una de las lanchas contenía suficiente droga como para causar la muerte de “25.000 estadounidenses”.

Además, enmarcó la ofensiva dentro de una “campaña histórica” para, según sus palabras, “recuperar la nación de pandillas, criminales violentos, inmigrantes ilegales y carteles sedientos de sangre”.

El Senado estadounidense debatió una propuesta impulsada por legisladores demócratas para limitar los ataques ordenados por el presidente en aguas caribeñas sin autorización previa del Congreso. La iniciativa fue rechazada con el respaldo de la mayoría republicana.

Actualmente, Estados Unidos mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4.500 efectivos como parte de la operación militar.