Trump instruye al Departamento de Guerra bombardear carteles del narcotráfico “cuando sea necesario”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Guerra ejecutar bombardeos y ataques directos contra cárteles del narcotráfico siempre que las Fuerzas Armadas lo consideren necesario.

Según reportes de Fox News, la decisión forma parte de una estrategia más amplia para catalogar a los grupos criminales transnacionales como “narcoterroristas” y, en consecuencia, tratarlos como combatientes ilegales.

En una traducción al español el memo precisa que "nasado en los actos hostiles de estos sujetos contra EE.UU, sus ciudadanos. y naciones aliadas (...) el presidente ha determinado que los EE.UU. está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas ".

En el texto también se lee, según el canal de noticias estadounidense, que "el presidente (Trump) instruye al Departamento de Guerra ejecutar operaciones contra ellos de conformidad con la Ley de Conflicto Armado".

Primeros ataques en el Caribe

En septiembre, aviones militares estadounidenses atacaron una embarcación en aguas internacionales vinculada al cártel venezolano Tren de Aragua, en un operativo que dejó 11 muertos, de acuerdo con declaraciones del propio Trump. Días después, el mandatario confirmó un segundo bombardeo, que habría matado a tres presuntos narcotraficantes.

El presidente difundió un video de una de las operaciones en su plataforma Truth Social, mostrando la explosión del barco como prueba del alcance de la nueva política.

Divisiones en Washington

Mientras algunos legisladores republicanos respaldan la medida como una “respuesta contundente” frente al tráfico de drogas, varios demócratas y analistas militares advierten que la política podría desencadenar un conflicto regional, abrir tensiones diplomáticas y sentar un precedente riesgoso sobre el uso de la fuerza sin límites.

Con esta instrucción, Trump redefine la lucha antidrogas: de un enfoque basado en cooperación judicial e interdicción policial, hacia una estrategia militar ofensiva con margen amplio de acción.

El futuro de esta política dependerá de la respuesta del Pentágono, del respaldo en el Congreso y, sobre todo, de las reacciones de los países latinoamericanos que ya han manifestado su rechazo a lo que consideran una “guerra unilateral” en su territorio.