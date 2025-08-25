Trump impulsa orden ejecutiva para castigar con cárcel la quema de bandera

El presidente Donald Trump firmó este lunes 25 de agosto una orden ejecutiva que ordena procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como forma de protesta, a pesar de que la Corte Suprema reconoció ese acto como parte de la libertad de expresión.

Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios”, declaró Trump desde el Despacho Oval.

No obstante, el texto oficial de la iniciativa no contempla de manera explícita esa condena. En su lugar, instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes penales y civiles que consideren pertinentes.

Con esta medida, la Casa Blanca vuelve a reabrir el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos y el simbolismo de la bandera como emblema nacional.