Trump hará un "emocionante" anuncio relacionado con el Departamento de Defensa, afirmó la Casa Blanca

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó este martes a la cadena Fox News que Donald Trump hará un importante anuncio próximamente.

"El presidente hará un anuncio emocionante relacionado con el Departamento de Defensa", adelantó Leavitt.

La alocución desde la emblemática oficina presidencial será la primera aparición oficial de Trump desde hace una semana cuando celebró una reunión con su gabinete abierta a la prensa, lo cual ha alimentado teorías en redes sociales sobre un posible deterioro de salud, algo que la Casa Blanca ha desmentido, reseñó Swiss Info.

La semana pasada, en el encuentro con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, el mandatario estadounidense dio pistas sobre la posibilidad de renombrar el Departamento de Defensa, alegando que bajo su antigua denominación el país logró sus mayores victorias militares.

"Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre (…) Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es", dijo entonces.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionado por primera vez en la segunda Administración del republicano en marzo pasado, cuando el secretario de esa entidad, Pete Hegseth, mencionó el tema pero sin detallar si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.