Trump evalúa operaciones terrestres contra narcotráfico en Venezuela y Colombia, según senador Graham

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una notificación formal al Congreso para anunciar posibles operaciones terrestres contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, ampliando así los ataques marítimos realizados en el Caribe y el Pacífico. La información fue adelantada este domingo por el senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del mandatario.

“Trump me comentó que, al regresar de Asia, informará a los miembros del Congreso sobre eventuales operaciones militares en esos países”, declaró Graham durante una entrevista en el programa Face The Nation de la cadena CBS.

Al ser consultado sobre si los ataques por tierra ya estaban en planificación, el senador respondió afirmativamente. “Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión de operaciones del mar hacia la tierra. Apoyo esa idea”, sostuvo.

De acuerdo con El Nacional, Graham defendió las acciones de Washington, que incluyen el hundimiento de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, las cuales han causado la muerte de decenas de tripulantes. “El presidente tiene plena autoridad para proteger a Estados Unidos del envenenamiento provocado por narcoterroristas de Venezuela y Colombia. Esto no es asesinato”, enfatizó.

De acuerdo con reportes del Ejército estadounidense, desde comienzos de septiembre se han hundido al menos diez embarcaciones, con unas 43 personas a bordo. La Casa Blanca sostiene que dichas operaciones buscan impedir el ingreso de drogas al país norteamericano.

Sin embargo, legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos han criticado los ataques por considerarlos ilegales. El senador Rubén Gallego calificó las muertes como “asesinatos autorizados” y cuestionó la ausencia de pruebas sobre el supuesto contrabando. Graham respondió asegurando que las fuerzas armadas “cumplen órdenes legales” y que su labor “hace a Estados Unidos más seguro”.