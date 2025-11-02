Trump evade responder sobre planes para atacar a Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, evadió este domingo responder a reporteros sobre presuntos planes a futuro para atacar a Venezuela.

¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría con sinceridad? ¿Quién diría eso? ¿Qué clase de pregunta es esa? (...) Ya veremos qué pasa con Venezuela", acotó el mandatario estadounidense desde el Air Force One, al regresar a Washington desde el sur de Florida.

También reiteró que desde el país sudamericano han enviado "a miles y miles, cientos de miles de personas de prisiones, de instituciones mentales, drogadictos".

Venezuela fue uno de los peores abusos", afirmó Trump.

Entre Caracas y Washington persiste una tensa relación diplomática desde el anuncio hecho, a principio de agosto, por la fiscal estadounidense Pamela Bondi, sobre el aumento de la recompensa de $ 50 millones por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien las autoridades norteamericanas vinculan con agrupaciones delictivas y con presuntas actividades de narcotráfico.

A mediados de agosto, comenzó un despliegue de buques de guerra de EE. UU. en aguas del mar Caribe, ante lo que la administración de Maduro señaló que eso representa una "amenaza" contra Venezuela.

Desde el 2 de septiembre, iniciaron ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, que hasta ahora han dejado al menos 65 muertos. El último bombardeo dejó tres fallecidos y se produjo el sábado por la noche.

Sobre esos ataques, Trump y demás autoridades norteamericanas insisten en que esas operaciones sirven para atacar al narcotráfico y evitar la llegada de droga a EE. UU.

Tanto la ONU como Amnistía Internacional han aseverado que los bombardeos contra presuntas narcolanchas constituyen "ejecuciones extrajudiciales".