Trump envía emisarios a Egipto para negociar liberación de rehenes mientras Israel mantiene ofensiva en Gaza

Dos emisarios del presidente estadounidense Donald Trump viajaron este sábado a Egipto con el objetivo de cerrar un acuerdo que permita la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, confirmó la Casa Blanca, poco después de que Hamás expresara su disposición a avanzar en ese proceso.

Pese a este anuncio, el ejército israelí aseguró que mantendrá sus operaciones militares en el enclave palestino, ignorando los llamados del mandatario estadounidense y de las familias de los cautivos para detener los bombardeos.

Según fuentes del gobierno norteamericano citadas por AFP, los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del expresidente Trump, llegarán a El Cairo para coordinar con las autoridades egipcias, principales mediadoras en el conflicto, los términos logísticos y diplomáticos del eventual canje.

Trump, que ha intervenido directamente en las gestiones para liberar a los rehenes, advirtió a Hamás que no aceptará dilaciones en la ejecución del plan de liberación.

Por su parte, medios próximos a los servicios de inteligencia egipcios confirmaron que el domingo y lunes se desarrollarán reuniones indirectas entre representantes de Hamás e Israel en la capital egipcia.

El viernes, el movimiento islamista palestino manifestó su disposición a entablar negociaciones inmediatas para lograr la liberación de los cautivos y un alto al fuego, en un conflicto que ha devastado Gaza durante casi dos años consecutivos.

En respuesta, Trump llamó a Israel a “detener los bombardeos de inmediato” para garantizar una evacuación rápida y segura de los rehenes.

Sin embargo, la violencia continúa. Al menos 31 palestinos perdieron la vida este sábado en nuevos ataques israelíes, informó Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Al Chifa de Ciudad de Gaza.