Trump dice que solo se reunirá con Putin para pactar sobre la crisis en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que solo se reuniría con el líder ruso, Vladímir Putin, si entendía que se alcanzaría un acuerdo para resolver el conflicto en Ucrania.

Tenemos que confiar en que podemos llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo. Siempre he tenido una excelente relación con Vladímir Putin", declaró Trump a los periodistas al responder a una pregunta al respecto.

La víspera, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que ni Putin ni Trump descartan la celebración de una cumbre entre Rusia y Estados Unidos en el futuro.

En la noche del miércoles al jueves, Trump anunció la cancelación de la reunión con el presidente ruso, que se iba a realizar en Budapest en un intento de ponerle fin al conflicto en Ucrania. Por su parte, Putin señaló que se trata más bien de un aplazamiento del encuentro.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. informó el miércoles que Washington aplicó sanciones a las dos mayores empresas petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, así como a sus subsidiarias, por la presunta falta de compromiso de Moscú con la resolución del conflicto en Ucrania.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Otan hacia el este.