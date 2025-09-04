Trump dice que Elon Musk es un genio problemático y hace una predicción sobre su futuro político

El expresidente Donald Trump volvió a hablar sobre su exaliado Elon Musk durante una entrevista en "The Scott Jennings Show" transmitida este miércoles, según Bussiner Insider.

Trump describió a Musk como "un 80% genio superdotado, y luego un 20% que tiene algunos problemas. Y cuando él resuelva ese 20%, será grandioso".

El expresidente añadió: "Siempre me cayó bien. Me gusta ahora. Pero se salió de la línea y desearía no haberlo hecho".

En la conversación, Trump calificó a Musk como "un hombre sensato" y "un buen hombre", expresando su deseo de que no siguiera adelante con sus planes de fundar un nuevo partido político y, en cambio, regresara al Partido Republicano (GOP).

"No creo que tenga una opción", comentó Trump. "¿Qué va a hacer? ¿Unirse a los lunáticos de la izquierda radical? Son lunáticos."

Trump y Musk disfrutaron de una relación cercana cuando Musk apoyó la campaña presidencial de Trump en 2024, invirtiendo al menos $277 millones en apoyo a Trump y otros candidatos republicanos. Musk se unió a la administración y fue el jefe de facto de la oficina de DOGE de la Casa Blanca hasta su salida en mayo.

Sin embargo, en junio, esta relación se deterioró públicamente cuando ambos intercambiaron mensajes acalorados en las plataformas X y Truth Social, respectivamente. Musk criticó a Trump por su polémica ley fiscal, conocida como el "Gran Proyecto Hermoso", aprobada este año.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, en un informe no partidista, estimó que esta ley "resultará en un aumento neto en el déficit unificado del presupuesto que totalizará $3.4 trillones en el periodo 2025-2034".

Musk calificó el plan fiscal de Trump y el GOP como una "MONTAÑA de PORK DESGUSTANTE", afirmando que él fue clave en la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2024. "Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara, y los republicanos estarían 51-49 en el Senado", escribió Musk en una publicación de X el 5 de junio.

Trump, inicialmente, amenazó con cancelar los contratos gubernamentales que Musk había recibido. Sin embargo, más tarde adoptó un tono más conciliador, deseándole suerte a Musk.

"Le deseo lo mejor. Tuvimos una buena relación, y solo le deseo lo mejor", comentó Trump a los reporteros en junio.

En julio, Musk anunció en X que formaría un nuevo partido político llamado el Partido América. Según informes de Business Insider de agosto, Musk aún no había comenzado el proceso formal para su creación, un mes después de su declaración en redes sociales, aunque continuó siendo un donante importante del GOP.

Figuras prominentes del movimiento MAGA, incluyendo al vicegobernador JD Vance, han expresado su esperanza de que Musk regrese al GOP, argumentando que su apoyo fue fundamental para la victoria electoral de Trump en 2024 y que contar con el acceso al hombre más rico del mundo sería beneficioso en futuras elecciones.