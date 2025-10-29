Trump destituye a responsables del ICE por no cumplir meta de deportaciones

El Gobierno de Donald Trump está evaluando un nuevo ajuste en la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para enfrentar las frustraciones por no alcanzar las metas de arrestos migratorios, revelaron varias fuentes cercanas a las discusiones internas. A principios de este año, la Casa Blanca estableció un objetivo ambicioso de realizar 3,000 arrestos diarios, un número difícil de alcanzar para una agencia con recursos limitados. Aunque ICE ha incrementado las detenciones, el número total sigue estando por debajo de la meta.

Esta situación ha generado tensiones entre la Casa Blanca y la agencia, lo que ha dado lugar a planes para realizar cambios significativos en la estructura de ICE. Se está considerando la posible reasignación de al menos una docena de directores de oficinas de ICE en todo el país, aquellos cuyos rendimientos se consideran insuficientes. ICE cuenta con 25 oficinas de campo, y los altos funcionarios consideran que algunos líderes locales no han cumplido con las expectativas de la administración.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, subrayó en un comunicado que aunque no hay cambios de personal confirmados, el Gobierno sigue comprometido con su enfoque de deportar a "extranjeros ilegales criminales y violentos". Sin embargo, la medida refleja una creciente presión interna dentro de la administración, en la que varios actores han expresado críticas hacia el desempeño de ICE.

Desde el inicio de la presidencia de Trump, ICE ha estado en el centro de intensos debates. Mientras que algunos dentro de la administración consideran que la agencia no está actuando con suficiente eficacia, otros, incluidos legisladores y defensores de los derechos civiles, acusan a la agencia de llevar a cabo una aplicación de la ley excesiva y agresiva. Además, la situación ha sido motivo de indignación pública, con manifestantes organizando protestas para impedir las deportaciones y cuestionar la dureza de las políticas de inmigración.

En un esfuerzo por aumentar los arrestos, el Departamento de Seguridad Nacional ha comenzado a desplegar agentes de la Patrulla Fronteriza en todo el país, quienes han estado involucrados en algunas de las confrontaciones más polémicas con manifestantes y en la implementación de medidas de seguridad migratoria más agresivas. De hecho, los planes internos han considerado la posibilidad de reemplazar a algunos de los directores de las oficinas de ICE con oficiales de la Patrulla Fronteriza, algo que ha generado preocupación sobre la posible fusión de responsabilidades entre estas dos agencias.

El caso de Gregory Bovino, jefe de patrullas del sector El Centro y uno de los principales responsables de las operaciones migratorias en ciudades controladas por gobiernos demócratas, ilustra la tendencia de la administración de confiar más en la Patrulla Fronteriza para liderar las operaciones migratorias en todo el país. Bovino ha sido elogiado tanto públicamente como en privado por los líderes del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca por su desempeño, y ahora está a cargo de la ofensiva en ciudades como Chicago.

Más de 1,500 agentes de la Patrulla Fronteriza han sido desplegados para apoyar a ICE en la implementación de las políticas migratorias dentro del territorio estadounidense, lo que ha intensificado la presencia de las fuerzas federales en diversas ciudades. Sin embargo, el cruce de roles y las tensiones entre ICE y la Patrulla Fronteriza siguen siendo puntos de controversia, dado que ambas agencias cumplen con diferentes responsabilidades, pero comparten el mismo objetivo: la aplicación de la ley migratoria en el país.