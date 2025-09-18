Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista Antifa

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como una “gran organización terrorista”, calificándola como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”.

A través de Truth Social, el mandatario afirmó también recomendará investigar a quienes financien a Antifa “de acuerdo con los más altos estándares legales”. La medida se produce tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre.

Trump, quien está en plena visita oficial en Reino Unido, agregó que su decisión busca proteger a los ciudadanos y subrayó que cualquier acción violenta atribuida a Antifa será tratada con todo el peso de la ley.

En su publicación, el republicano no dejó claro qué mecanismo usaría para hacer la designación, ya Antifa es una red muy descentralizada en EE.UU. que aglutina activistas que se definen como anarquistas, anticapitalistas o comunistas que carece de un liderazgo definido, lo que hace incierto quién o qué sería exactamente el objetivo.

El presidente estadounidense ha acusado a esta red en numerosas ocasiones de incitar la violencia, incluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato, y había manifestado su deseo de designarlo como grupo terrorista en múltiples ocasiones, aunque expertos y funcionarios han subrayado la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.

Desde el 10 de septiembre, día en el Kirk fue asesinado en Utah, Trump responsabilizó en sus apariciones públicas a la “izquierda radical” de la violencia política que vive el país.