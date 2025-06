Trump defiende envío de Guardia Nacional para frenar disturbios en California

El presidente de EE. UU., Donald Trump, defendió este lunes la decisión de enviar a la Guardia Nacional al estado de California (oeste) para frenar las protestas en la ciudad de Los Ángeles, desatadas contra una reciente redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés).

Tomamos una gran decisión al enviar a la Guardia Nacional para lidiar con los violentos disturbios instigados en California. De no haberlo hecho, Los Ángeles habría quedado completamente destruida. El incompetente 'Gobernador' Gavin Newscum (sic) y la 'Alcaldesa' Karen Bass deberían decir: 'GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP, ES TAN MARAVILLOSO. NO SERÍAMOS NADA SIN USTED, SEÑOR'. En cambio, prefieren mentirle al pueblo de California y a EEUU diciendo que no éramos necesarios y que estas son 'protestas pacíficas'", declaró Trump en su plataforma Truth Social.