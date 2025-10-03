Trump da ultimátum a Hamas para aceptar el acuerdo: “Están rodeados, serán buscados y matados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamás hasta el domingo para responder al plan de paz de 20 puntos respaldado por Israel, asegurando que esta es su “última oportunidad”.

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p. m., hora de Washington D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”, escribió el Presidente en su cuenta de Truth Social.

El mandatario sostuvo que “Hamas ha sido una amenaza despiadada y violenta, durante muchos años, en Oriente Medio. Han matado (y hecho que muchas vidas sean insoportablemente duras), culminando en la matanza del 7 de octubre en Israel”, señala Trump, que asegura que de los más de 66 mil muertos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, 25 mil son soldados de Hamas.

Los miembros de Hamás que todavía quedan en Gaza “están rodeados y atrapados militarmente”, afirmó Trump. “Sabemos dónde y quiénes son, y serán buscados y matados”, señala el presidente estadounidense.

En este sentido, el republicano pidió a los habitantes de Gaza abandonar la ciudad. “Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de potencial muerte futura hacia zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar. Afortunadamente para Hamás, sin embargo, ¡tendrán una última oportunidad!”, agregó".

“Las grandes, poderosas y ricas naciones de oriente medio y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado, con la firma de Israel, la paz en Oriente Medio, después de tres mil años. ¡Este acuerdo también perdona la vida de todos los combatientes restantes de Hamas! Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡Y es un gran acuerdo para todos! de una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio”, apuntó el Presidente.