Trump critica a Putin y reconoce fracaso en resolver conflicto en Ucrania rápidamente

Durante su visita al Reino Unido, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su decepción con Vladimir Putin, asegurando que esperaba una resolución más sencilla de la guerra en Ucrania, pero que el líder ruso “está matando a mucha gente”.

“Me siento honrado de haber solucionado conflictos complejos en el pasado, pero esta vez pensé que sería más fácil por mi relación con Putin. Lamentablemente, me ha decepcionado”, declaró Trump tras reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El mandatario estadounidense agregó que la guerra siempre es impredecible y que los resultados suelen ser contrarios a lo esperado. Acusó a Putin de "causar numerosas muertes, afectando incluso más a soldados rusos que a los ucranianos".

Por su parte, Starmer señaló que Reino Unido trabaja junto a Estados Unidos para detener la violencia y subrayó que Rusia ha intensificado ataques recientes, violando el espacio aéreo de la Otan. “Hoy debatimos cómo fortalecer nuestras defensas, apoyar a Ucrania y presionar a Putin hacia un acuerdo de paz duradero”, concluyó.